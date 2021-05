Alisson nella storia della Premier League: primo portiere ad aver segnato di testa

L'estremo difensore del Liverpool ha segnato il gol vittoria per i suoi

Il suo gol al West Bromwich Albion ha regalato tre punti al suo Liverpool , ma soprattutto la speranza di potersi ancora qualificare alla prossima Champions League. Parliamo del portiere Reds Alisson che allo scadere della sfida disputata ieri in Premier League ha realizzato un gol di testa assolutamente da bomber puro. Una rete che, come riporta Opta, è da record!

ALISSON NELLA STORIA - A due giornate dal termine del campionato, il Liverpool può ancora sperare nella Champions League e lo può fare solo grazie alla serata memorabile di Alisson Becker , che entra di diritto in una ristrettissima élite della Premier League. L'ex Roma è, infatti, il sesto portiere di sempre ad andare a segno in Inghilterra. Ma non solo. E' il primo in assoluto ad aver trovato la via del gol con un colpo di testa.

Una serata davvero magica quella del portiere brasiliano che al termine della gara ha dedicato il suo gesto atletico e tecnico alla squadra, ai tifosi, ma soprattutto a suo padre scomparso tragicamente di recente. Lacrime agli occhi, Alisson ha voluto mandargli un pènsiero che ha commosso tutti. "Da quando è accaduta la disgrazia a mio padre gioco per lui. Nel suo ricordo. Spero che sia stato qui, da qualche parte, per vedere quello che ho fatto. Aniz, sono sicuro che comunque sta esultando per quello che ho fatto. La rete è sua, per la mia famiglia e anche per questo gruppo di ragazzi. Lottiamo tanto insieme e vogliamo arrivare in Champions. L'abbiamo vinta nel 2019 e ci siamo riusciti proprio passando attraverso la qualificazione", ha detto il brasiliano visibilmente commosso subito dopo il match.