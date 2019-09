Alla Cavese il primo quadrangolare U17 “Mario Cercello Rega”

La Cavese ha vinto il primo quadrangolare Under 17 intitolato a Mario Cerciello Rega, chiudendo a 3 punti con la vittoria per 1-0 sulla Viribus di Somma Vesuviana. Le partite si sono disputate allo Stadio Comunale di Brusciano ( NA). Al secondo posto si è piazzato l’Avellino, che ha superato la Casertana ai rigori col punteggio di 4-1 ( il tempo regolamentare era terminato con il risultato di 0-0). La vittoria ai tempi regolamentari dava 3 punti mentre conseguita ai rigori, 2. I giocatori si sono confrontati sul rettangolo di gioco con fair play, mettendo in campo il calcio dei valori, davanti a centinaia di spettatori, tra i quali la moglie di Mario Cerciello Rega. “ Calcio, valori, giovani in campo, coraggio, passione e rispetto sono le parole che segnano con tratto ben marcato la giornata di oggi – conclude il Presidente Ghirelli- in cui sport e ricordo sono state la cornice della legalità. Dell’esperienza vissuta oggi, resta il messaggio della forza del calcio che è momento di confronto e di crescita. Grazie a tutti i giovani che hanno scelto di partecipare alla giornata della legalità nel ricordo di colui che era esempio di coraggio come Mario Cerciello Rega”.