Eccellenza, segna in rovesciata e CR7 gli manda la maglia autografata

I tifosi e gli amanti del calcio in generale hanno ancora ben impresso in mente il gol di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018. Una notte da incubo per i bianconeri che furono sconfitti 3-0 e in quella serata il portoghese segnò uno dei gol più belli della storia del calcio. Una rovesciata che fece alzare in piedi tutto lo stadio ad applaudire.

Rovesciata in eccellenza

Il gesto tecnico di Ronaldo è stato di una difficoltà incredibile ed è veramente complicato poter imitare quel gesto. In Eccellenza però qualcuno c’è riuscito. Si tratta di Francesco Salerno, giocatore nato a Torre Annunziata, ma che milita nella Governolese, squadra del mantovano. Durante una partita, il giocatore ha replicato per filo e per segno il gol del portoghese alla Juventus ricevendo proprio da CR7 una maglia autografata: “Per Francesco, gran gol“. Se a dirlo è Cristiano Ronaldo c’è da fidarsi. Insomma, una splendida sorpresa per Salerno che avrà sicuramente qualcosa da raccontare ai nipotini.