Amadeus: “Ibrahimovic sarà ospite a Sanremo per tutte le serate. Non salterà…”

Il prossimo Festival di Sanremo che avrà luogo a marzo vanterà una presenza eccezionale direttamente dal mondo della Serie A: Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo è stato il conduttore della kermesse, Amadeus: “Posso dire ufficialmente che Ibrahimovic salirà sul palco per tutte e cinque le serate e non salterà alcuna partita del suo Milan. Per il Festival è un altro grande colpo” – afferma entusiasta il presentatore di dichiarata fede interista nel corso della conferenza di presentazione dell’evento – .