Ancelotti e l’avventura al Napoli: “Ho dei bei ricordi. Ecco come ci siamo separati”

Le parole dell'allenatore italiano

BEI RICORDI - "Sono stato bene a Napoli, non posso dire nulla di male su quella squadra che non era tra le più grandi, ma che si trova sempre tra le prime quattro posizioni valide per la Champions League. L'esigenza del club è stare tra le società di vertice. Avevamo una buona squadra, che ha fatto bene nel primo anno. Nel secondo siamo andati molto bene in Champions, perché abbiamo passato il girone, vincendo a Liverpool".

LA SEPARAZIONE - "Poi a dicembre il club non era contento, abbiamo avuto una piccola discussione su un ritiro. Loro volevano farla, io no. Alla fine non erano contenti e ci siamo separati, ma senza contrasti. Tre giorni dopo ero all'Everton. De Laurentiis è un personaggio molto ironico e simpatico. Sono stato bene con lui, ci siamo separati senza contrasti. Non aveva più fiducia: è vero che in campionato non stavamo andando bene, ma in Champions sì. Però l'obiettivo della squadra non era la Champions, ma il campionato".