Ancelotti: “Ligue 1 al Lille? Sarebbe un bene per il calcio…”

L'ex mister anche del Psg fa il punto sulla lotta al campionato francese che vedrà l'ultima giornata decisiva per l'assegnazione del titolo

Interessante intervista rilasciata a Canal Football Club da parte di Carlo Ancelotti . L'attuale allenatore dell'Everton si è concentrato in modo particolare sulla battaglia in Ligue 1 tra Lille, capolista del torneo, e Paris Saint-Germain. Da grande ex, il mister di Reggiolo ha detto la sua sulla squadra di Pochettino ma anche sulla grande cavalcata fatta dagli uomini di Galtier.

IN LIGUE 1 - "Il Psg è cambiato, è riuscito a ingaggiare giocatori molto importanti, è una delle migliori squadre d'Europa. Il Psg ha perso la finale di Champions League lo scorso anno e la semifinale quest'anno: perdere è qualcosa che può sempre succedere nel calcio. Cambiare allenatore può aver creato un po' di difficoltà, ma Pochettino è un ottimo tecnico e penso che farà molto bene la prossima stagione", ha analizzato l'allenatore dell'Everton. Sulla lotta in campionato: "Posso dire che forse il mio amico Christophe Galtier potrebbe vincere la Ligue 1. Per lui, per il Lille e per il campionato in Francia, sarebbe qualcosa di fantastico. So che sicuramente i tifosi del Paris Saint-Germain non saranno contenti di quello che dico, ma se il Lille vince la Ligue 1, per il calcio è una cosa molto buona".