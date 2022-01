Ancelotti: “L’Inter è la favorita per lo scudetto. Mancini ci porterà ai Mondiali”

Le parole dell'allenatore dei Blancos

Carlo Ancelotti è al primo posto nella Liga con il suo Real Madrid . L'allenatore italiano è reduce dalla sconfitta col Getafe ma è pronto a riprendere la corsa verso la vittoria del campionato spagnolo. In un'intervista a Il Messaggero, l'ex Milan ha tirato le somme sul campionato italiano: l' Inter rimane ancora favorita, mentre Lazio e Roma sono in buone mani. Ancelotti ha inoltre espresso il suo parere sulla Nazionale italiana. Ecco le sue parole:

SCUDETTO, ROMA E LAZIO - "L'Inter è la favorita per concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria di Champions: Inzaghi è in gamba. Le partenze di Lukaku e Hakimi sono state superate senza problemi. Mourinho alla Roma? Grande personaggio, grande allenatore, uomo schietto. Mou mi piace. La Roma è in buone mani. La Lazio ha puntato su Maurizio Sarri? Ottima scelta. E' il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi".