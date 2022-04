Ancelotti: “Mbappé rimane al Psg? Gli allenatori non dicono sempre la verità”

Le parole del tecnico italiano in conferenza stampa

"Pochettino ha detto che Mbappé resterà al Psg al 100%? In conferenza stampa gli allenatori non possono dire tutta la verità. Le mie sensazioni sono queste. Nel calcio non sappiamo cosa possa succedere, vi dico quindi ciò che sento. Io credo a Mbappé quando dice che non ha deciso. In vista della gara col City penso che Benzema e Vinicius si riposeranno. Se i giocatori stanno bene devono giocare, ma se qualcuno ha bisogno di riposare lo lascio riposare. Non perché sarà una partita facile, ma se c'è il rischio di infortunio meglio che riposino. Mio figlio Davide è un assistente molto competente e serio, è mio figlio ma è qui perché è competente. In futuro potrà essere un ottimo allenatore".