Ancelotti: “Per comprare il ‘me calciatore’ ci vorrebbero 40 milioni. Dopo vittoria ad Anfield…”

Il tecnico tra passato e presente. "Tra club e tifosi un feeling unico"

ALL'EVERTON - "Gli Evertonians amano davvero la maglia, il senso di appartenenza dei tifosi dell'Everton è fortissimo. Penso sia difficile fare dei paragoni con qualunque altro club. La passione c'è ovunque, ma quella degli Evertonians è amore puro. Per il club, i giocatori e la maglia. C'è un feeling speciale con questa maglia e allenando questo club lo percepisci", ha spiegato Ancelotti . "La mia partita preferita fin qui? Devo dire le prima gare, l'atmosfera e l'accoglienza sono state speciali, ma vincere il derby col Liverpool ad Anfield è qualcosa di magico. Come ho festeggiato? Purtroppo c'era il lockdown e quindi sono tornato a casa e ho bevuto bel bicchiere di vino...".

GUSTI E PASSATO - Tornando indietro nel tempo, alcune domande a livello personale. Dai gusti culinario al Carlo Ancelotti calciatore. "Meglio il cibo di Parma o quello di Parigi? Beh, io devo dire quello di Parma. Ci sono tanti piatti che mi piacciono, come i tortellini. Ma a Parigi ci sono ottimi ristoranti". Poi sul suo passato da giocatore: "Quanto costerei adesso? Beh, ero un buon centrocampista, non un top ma ero bravo. Direi che 30-40 milioni sarebbe la cifra giusta per acquistarmi...".