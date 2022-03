Anelka duro: “Le carriere di Cristiano Ronaldo e Messi sono giunte al termine”

Le parole dell'ex centravanti francese

Leo Messi e Cristiano Ronaldo non stanno vivendo una buona stagione nelle rispettive squadre. Il PSG è reduce dalla pesante eliminazione in Champions League contro il Real Madrid e il fuoriclasse argentino è finito sul banco degli imputati. Il Manchester United fatica il suo cammino in Premier League ed è stata eliminata dagli ottavi di Champions dall' Atletico Madrid ; il feeling tra i Red Devils e il portoghese stenta a decollare. A parlare della situazione delle due stelle ci ha pensato Nicolas Anelka . L'ex attaccante francese ha rilasciato pesanti dichiarazioni a RMC Sport:

"La carriera di Cristiano e di Leo è finita. Ritengo che entrambi debbano essere molto contenti per ciò che hanno fatto ed ottenuto negli ultimi 15 anni, ma questo è quello che succede a chi vuole giocare troppo a lungo ad alti livelli. Alla loro età avrebbero dovuto accettare sfide meno impegnative. Entrambi sono stati i migliori di tutti per 15 anni e già questo è stato grandioso. Personalmente sono rimasto più colpito da Messi che da Ronaldo, pensavo che Leo avrebbe fatto una passeggiata in Francia e Ronaldo avrebbe avuto più difficoltà in Inghilterra perché penso che la Premier League sia il campionato più impegnativo del mondo".