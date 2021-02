Anelka, nuova avventura: sarà il ds dello Hyeres

Nuova avventura per Nicolas Anelka, ex attaccante di Juventus e Chelsea. L’ex attaccante francese, oltre a vestire la maglia dei bianconeri nel 2013 per una triste parentesi, ha giocato con club del calibro di Psg, Real Madrid e Manchester City. Adesso inizia una nuova carriera, sempre nel mondo nel calcio ma con una veste diversa. Anelka sarà infatti il nuovo ds dello Hyeres FC, club di quarta divisione francese.

IL COMUNICATO

“Tocca a Nicolas Anelka confermare il suo arrivo come direttore sportivo. Un colpo di eccezionale portata per il club. L’ex centravanti della nazionale ha infatti una notorietà mondiale e una rete adeguata dopo notevoli passaggi in Inghilterra, Italia, Spagna, Cina e Turchia. Inoltre, e questa è la cosa più importante, viene automaticamente rispettata dall’attuale generazione di giocatori perché il suo semplice “nome” è evocativo”.