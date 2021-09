Anelka: “Sbagliato per la Francia portare a Euro 2020 Benzema”

Anelka ha spiegato perchè la Francia è uscita agli ottavi di finale

L'ex attaccante della Francia Nicolas Anelka ha indicato i motivi per cui la nazionale transalpina non è riuscita a vincere Euro 2020, eliminata agli ottavi di finale. “Il grosso problema per la Francia è stato che i giocatori erano concentrati nel far segnare Karim Benzema. Non è colpa di Karim o dei giocatori, ma insistere con questo tipo di soluzione ha fatto escludere le altre varianti tattiche. Penso che non fosse il momento giusto per convocare Benzema in nazionale prima dell'Europeo. Bisognava abituarsi al suo movimento prima del torneo in modo che altri calciatori si abituassero a giocare con lui ", ha detto Anelka a RMC Sport.