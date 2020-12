Ansu Fati, il matrimonio con il Barcellona va oltre: diventa socio del club

Ansu Fati si lega in maniera ancora più vincolante al Barcellona, dopo il rinnovo con mega clausola firmato qualche mese fa. La giovane stellina è diventata socio del club catalano, guadagnandosi il diritto di prendere parte alle questioni politiche della società. Ad annunciarlo è stato lo stesso Barcellona tramite una nota ufficiale:

IL COMUNICATO

“Ansu Fati dimostra giorno dopo giorno che il suo impegno per il Barça va oltre il campo e la sfera professionale. Il legame emotivo del giocatore con il Barça è inamovibile e ha fatto un ulteriore passo avanti con la decisione di diventare membro del Club, insieme alla sua famiglia. Ansu ha ricevuto la carta accreditata come partner del Barça da Carles Tusquets, presidente del Comitato direttivo, e Ramon Palou, membro della Società di Gestione come rappresentante del Comitato controllo, etica e trasparenza”.