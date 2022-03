Argentina, niente foto per i dipendenti dell’hotel: rischiano il licenziamento

L'Albiceleste sarà impegnata nell'ultimo match di qualificazione al Mondiale

L'Argentina ha da tempo strappato il pass per il Mondiale in Qatar. L'Albiceleste affronterà l'Ecuador per l'ultima gara valevole per le qualificazioni. In terra ecuadoregna c'è stato molto entusiasmo per l'arrivo di Messi e compagni al loro arrivo in hotel a Guayaquil.