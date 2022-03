Argentina shock: il cuore di Maradona in Qatar per il Mondiale

Una iniziativa sicuramente macabra

Una società pubblicitaria argentina ha escogitato un modo insolito per stimolare la squadra nazionale ai prossimi Mondiali di dicembre. Secondo ESPN, è stato proposto di inviare in Qatar il cuore del leggendario calciatore Diego Maradona, scomparso nel novembre 2020 con lo scopo di dare più forza e coraggio alla Seleccìon del ct Scaloni. Una iniziativa che non ha trovato pieno consenso anzi è stata molto criticata. Ora il cuore di Maradona è conservato nel Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia di Buenos Aires. In passato è stato rimosso dal corpo dell'ex calciatore del Napoli per essere esaminato da un patologo. Finora nessuna reazione della famiglia Maradona o della Federcalcio argentina a una proposta del genere sicuramente di pessimo gusto.