Aria di Clasico per Florentino Perez: il Real vuole soffiare al Barça un giocatore a zero

Il patron dei Blancos ha le idee chiare

In Spagna è sempre altissima la rivalità tra Real Madrid e Barcellona. Sebbene in questa stagione le due squadre stiano vivendo momenti ben diversi, con i Blancos nettamente al comando de La Liga e i blaugrana in difficoltà, quando si parla delle due formazioni non si può non mettere in conto l'altissima competizione tra di loro. In tal senso, i recenti rumors di mercato che coinvolgerebbero appunto le due società, non aiutano...