Arrivabene: “Rinnovi Dybala e De Ligt? Oggi i procuratori vengono prima della maglia”

Le parole del dirigente bianconero

"Non c'è mai una persona che lavora da sola, c'è una squadra che lavora insieme. Io non guardo il passato, guardo la situazione attuale. L'aumento di capitale c'è stato, stiamo lavorando sulla sostenibilità dei conti e sulla competitività della squadra. Al giorno d'oggi l'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in forma un pochino minore rispetto all'attaccamento che hanno per i procuratori. Dybala è il numero 10 della Juventus, de Ligt è un grandissimo difensore. Loro devono fare il loro lavoro, noi il nostro. Ma i rapporti sono sereni. E' facile parlare di attaccamento alla maglia, ma poi bisogna dimostrarlo in campo. E noi vogliamo che lo dimostrino".