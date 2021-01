Arsenal, Arteta: “Mercato? Non so cosa aspettarmi. Ognuno spende quello che può”

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato dei possibili movimenti di mercato dei gunners in futuro: “Non ho la più pallida idea di quello che potrà accadere. Penso che dipenderà da come il Covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità. Quando iniziamo ad avere un po’ di tifosi negli stadi, gli sponsor per tornare in pista, ci sono così tante cose che al momento è difficile poter fare delle valutazioni e quindi non posso rispondere. Il calcio deve essere uno sport sostenibile, ognuno spende quello che può “- taglia corto Arteta in conferenza – .