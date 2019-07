Arsenal, è arrivato Pépé per la firma. Al Lille circa 80 milioni di euro

Inseguito molto a lungo dal Napoli, ma poi sfuggito per l’intromissione dell’Arsenal. Primo giorno a Londra per Nicolas Pépé (24) che vestirà la maglia dei Gunners e non quella azzurra dei partenopei. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, il giocatore ivoriano ha terminato le visite mediche e dunque nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà all’Arsenal. Cifra record quella pagata dai londinesi al Lille: quasi 80 mln di euro. Una somma che il Napoli si è rifiutato di sborsare perdendo il calciatore che piaceva molto al tecnico Carlo Ancelotti. Oggi il Sun ha pubblicato alcune foto che ritraggono Pépé al termine delle visite mediche, al quale è stata consegnata una sacca dell’Arsenal.