Arsenal incassa cinque reti dal City ed eguaglia il record negativo di 67 anni fa

I Gunners hanno perso la terza partita di fila

Nella partita del 3° turno della Premier League inglese, l'Arsenal ha subito una cocente sconfitta con il punteggio di 0:5 dal Manchester City. Un terzo k.o. in campionato che eguaglia quello del 1954/55. Inoltre la squadra londinese non è riuscita a segnare in tre turni iniziali di campionato per la prima volta dalla stagione 1953/54. Nel primo turno della stagione di Premier League l'Arsenal ha perso contro il Brentford (0-2), e nel secondo turno in casa ha perso contro il Chelsea (0-2) e oggi la manita dal City. Adesso il manager Arteta è sempre più a rischio.