Arsenal, prima vittoria in Premier. Arteta: “I 14 giorni più belli della mia carriera”

Successo per i Gunners contro il Norwich

Dopo uno dei peggiori inizi della sua storia, l'Arsenal ha trovato finalmente la prima vittoria in campionato battendo il Norwich grazie ad un gol di Aubameyang. Il tecnico Mikel Arteta ha analizzato il successo dei suoi Gunners e, come riportato dalla BBC, si è lasciato andare anche ad alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera.