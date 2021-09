Arsenal, troppi giocatori non vaccinati. Arteta: “Un rischio per tutto il club”

Il manager Gunners e la difficile situazione per i vari giocatori ancora non vaccinati

Potrebbero esserci altre grane in casa Arsenal oltre a quelle meramente sportive. Dopo l'avvio disastroso in Premier League con tre sconfitte in altrettante partite, ecco che mister Mikel Arteta mette in guardia i suoi a proposito dei tanti calciatori non vaccinati in rosa ed in generale nel mondo del pallone. Rispondendo alle domande dei giornalisti in vista della gara del weekend controil Norwich, il manager Gunners ha preso come esempio il recente caso di Granit Xhaka, risultato positivo nei test effettuati in Nazionale e privo di vaccinazione.