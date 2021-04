Arteta e il calvario di Aubameyang: “Ha perso tanto peso a causa della malaria”

L'attaccante è tornato a lavorare con la squadra dopo la malattia

Un piccolo sorriso in casa Arsenal con il ritorno agli allenamenti di Pierre-Emerick Aubameyang dopo aver affrontato la malaria. L'attaccante aveva annunciato nelle scorse giornate di aver contratto la malattia con gli impegni con la sua Nazionale del Gabon. Adesso, le cose sembrano essere risolte anche se, per stessa ammissione del tecnico GunnersMikel Arteta, per vedere il bomber di nuovo in forma ci vorrà del tempo.