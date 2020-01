Arteta, primo sgarbo da ex: vuole un fedelissimo di Guardiola

L’Arsenal riparte da Mikel Arteta. Nonostante i recenti risultati non siano stati particolarmente brillanti, i Gunners si affidano al nuovo tecnico. E lo spagnolo sembra avere le idee molto chiare su come muoversi sul mercato. Il primo obiettivo di mercato sa tanto di piccolo dispetto da ex ai danni del vecchio maestro Pep Guardiola: secondo quanto riportato dal Sun, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a strappare al Manchester City il difensore John Stones, uno dei pilastri della difesa dell’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco. Sempre secondo il giornale inglese, il giocatore sarebbe stato visto a Londra per parlare con il suo agente. Il trasferimento diventa possibile.