Ashley Cole vittima di razzismo durante Swindon-Manchester City: arrestato un 24enne

L'ex giocatore inglese è stato vittima di un episodio di razzismo

Brutto episodio per il terzino ex Chelsea e Roma Ashley Cole. L'ex giocatore è stato vittima di un episodio di razzismo nei suoi confronti. Durante la partita di FA Cup disputata lo scorso 7 gennaio tra Swindon e Manchester City, l'inglese, che attualmente lavora come assistente dell'Inghilterra U21 e dell'Academy del Chelsea, era presente nelle vesti di commentatore per ITV che ha trasmesso la partita.