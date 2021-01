Aston Villa, furia Smith: “All’arbitro hanno regalato le palle da giocoliere? Ci ha penalizzato”

È un fiume in piena l’allenatore dell’Aston Villa Dean Smith, che ha analizzato il ko contro il Manchester City ai microfoni di Bein Sports: “Abbiamo disputato una gara eroica, dobbiamo considerare anche che abbiamo avuto solo tre giorni per preparare questa partita. Il gol di Rodrigo? È una farsa, il giocatore era ampiamente in offside ed è rientrato per rubare palla al nostro difensore, è una regola patetica e una decisione ridicola. All’arbitro ho chiesto se per Natale ha ricevuto le palle da giocoliere. La prestazione dell’arbitro non è stata buona e noi ora paghiamo le conseguenze”.