Atalanta, contro la Roma una maglia speciale per Natale…

L’Atalanta giocherà questa sera alle 18.00 contro la Roma (CLICCA QUI PER LA PARTITA)l’ultima gara dell’anno in casa. Ecco perché, in occasione della sfida contro i giallorossi, la Dea opterà per una divisa molto particolare. Una maglia speciale per Natale che contribuirà ad un’iniziativa di beneficenza pensata dalla società in collaborazione con gli sponsor e la tv ufficiale del club.

Atalanta: la maglia di Natale

Come riportato dalla stessa società bergamasca, in occasione del match contro i giallorossi, la squadra di Gasperini indosserà una maglia speciale, realizzata per l’11^ edizione del Christmas Match. Le divise saranno messe all’asta e il ricavato andrà in beneficenza. La maglia avrà uno sfondo grigio, con i ricami e i loghi in blu. Una delle particolarità della t-shirt è senza dubbio il logo della Dea inserito in un albero di Natale. Come da tradizione, come spiegato dal club anche sui profili ufficiali e social, queste maglie saranno messe all’asta per beneficenza nel corso della trasmissione TuttoAtalanta su Bergamo TV. L’iniziativa lo scorso anno portò fortuna alla squadra del Gasp che vinse con la divisa speciale ben 5-0 contro contro il Milan.