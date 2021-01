Atalanta, De Roon: “Vittoria importante per la nostra classifica. Gomez? Facciamo bene anche senza”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon ha analizzato la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky: “Sono tutte partite difficili, nel primo tempo il Parma era chiuso e dovevamo trovare gli spazi giusti. Abbiamo fatto un gran gol con Muriel, poi nel secondo tempo abbiamo dominato. Questa è una vittoria molto importante per la nostra classifica, sono contento anche per la striscia positiva in casa, gli anni scorsi abbiamo perso diversi punti tra le nostra mura. Gomez? Ha fatto la storia di questa squadra, ma ora stiamo facendo bene anche senza di lui”.