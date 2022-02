Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Atalanta e Fiorentina per il quarto di finale di Coppa Italia. Vincenzo Italiano si affida a Nico Gonzalez, Piatek e Saponara in attacco, con Castrovilli a centrocampo. Gasperini schiera Boga in avanti, con Pasalic e Malinovskyi alle sue spalle. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: