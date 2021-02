Atalanta, Gasperini: “Affronteremo il Real Madrid con le nostre armi”

Vigilia di grande calcio per l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Proprio il tecnico della Dea, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Real Madrid. “Sono due gare e non una sola e sicuramente da queste partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più. Noi non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare alla Champions e competitivi in Italia. Non snatureremo la squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere. Dobbiamo mantenere la nostra dimensione, c’è stata un po’ di presunzione. Giocare per il massimo risultato è un conto, mettere pressione è un altro. Andiamo ad affrontare questa partita sapendo che non possiamo essere considerati al top come qualcuno vorrebbe far apparire. Cercheremo di giocare al massimo”.

REAL MADRID – “Il Real Madrid in Champions si trasforma, la partita giocata contro l’Inter è stata una partita di grande personalità. Non credo molto a queste assenze: possono togliere del talento, ma il Real visto in queste ultime domeniche è stata una squadra più umile, ma questa è una qualità. Ha portato a casa vittorie difficile, risalire in classifica in un momento difficile non può essere che un merito. Domani sarà una partita difficile da interpretare nel modo giusto. Dobbiamo farlo con fiducia”.

ARBITRO – Il direttore di gara che dirigerà Atalanta-Real Madrid sarà il tedesco Tobias Stieler che sarà coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann ed Eduard Beitinger; al VAR Bastian Dankert, AVAR Harm Osmers.