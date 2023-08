Atalanta, Gasperini: “Dispiaciuto per Touré. Zapata? Il mercato è imprevedibile”

Il tecnico piemontese ne ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Reggio Emilia: "Sono molto dispiaciuto, il ragazzo aveva molta voglia di giocare. Nessuno si aspettava questo tipo d'infortunio, ora vedremo quali saranno i tempi di recupero. Ora però dobbiamo pensare al Sassuolo. Mi aspetto una partita vera e difficile contro un avversario tradizionalmente ostico. In attacco hanno tante opzioni e la prima partita di campionato è sempre un’incognita tra acquisti e preparazioni diverse. I punti comunque conteranno già e molto”.

Per un volto nuovo già ai box ce ne sono diversi altri pronti al debutto ufficiale. Da Sead Kolasinac, già diventato un punto di riferimento, a Gianluca Scamacca, ex della partita, fino all’ultimo arrivato Charles De Ketelaere: "Tutti i nuovi hanno già dimostrato di essere da Atalanta, ma Kolasinac è quello che si è inserito meglio - ha aggiunto Gasperini - Scamacca ha un gran tiro e una buona base tecnica. De Ketelaere in allenamento ha già mostrato ottimi numeri, ma non dobbiamo sorprenderci. Se lo aveva scelto il Milan era chiaro avesse qualità importanti”.

Ufficializzata la scelta già nell’aria riguardo il presunto ballottaggio in porta (“Giocherà Musso”) Gasperini non ha poi potuto sottrarsi alle domande di mercato. La sessione è ancora aperta, ma la notizia è che l’infortunio di Touré non blinda automaticamente Duvan Zapata, obiettivo della Roma: "L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire. Ciò che è successo a Touré non cambia la situazione. Duvan sta bene e domani potrebbe essere della partita, poi ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Zapata è un giocatore dell'Atalanta".

Per gli obiettivi della stagione, quindi, ripassare il 2 settembre a mercato chiuso: “Vorrei sottolineare anche il gran lavoro fatto dalla società in uscita con le cessioni di Hojlund, Boga, Maehle e Latte Lath. Per gli obiettivi aspettiamo la fine del mercato”.