Atalanta, Gasperini finalista come allenatore dell’anno: con lui Klopp e Flick

C’è anche Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nella finalissima per aggiudicarsi il premio di allenatore dell’anno. Il mister della Dea è arrivato al traguardo finale per i premi del Globe Soccer Awards e se la vedrà con Jurgen Klopp, mister del Liverpool, e Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco.

Grazie alla cavalcata quasi trionfale dei nerazzurri nella scorsa stagione, sino alla sfida dei quarti di finale di Champions League poi persi contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore del club di Bergamo ha ottenuto tantissimi voti che gli hanno permesso ora di sfidare i più grandi d’Europa: i vincitori della Premier League e quelli appunto della Coppa dalle grandi orecchie.

La prima partecipazione dell’Atalanta alla Champions League è stata fenomenale e per Gasperini già essere in finale è sicuramente un grande riconoscimento. La Dea, attraverso i propri canali ufficiali social, ha chiesto a tutti di votare per il proprio mister. Chissà se il 27 dicembre, giorno della premiazione, ci sarà questa gradita sorpresa…