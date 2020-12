Atalanta, Gasperini: “Gomez sarà convocato, ma serve rispetto per tutta la squadra. La Juve…”

La Dea è ripartita anche in campionato dopo la roboante vittoria in casa contro la Fiorentina, ma a tenere banco in casa Atalanta è ancora il caso Gomez: “Voi parlate finché volete – dichiara rabbioso Gasperini in conferenza – , io devo pensare alle questioni di campo. C’è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per cercare di vincere queste partite”.

Quella di domani sarà una Juventus differente da quella che la squadra di Gasperini ha imbrigliato allo Stadium la scorsa estate: “Hanno cambiato molto – dichiara l’allenatore della Dea – , a partire dall’allenatore fino a diversi giocatori, ma avrei preferito incontrare la Juve prima di domani. Arrivano da vittorie importanti come quella di Barcellona, il derby e il 3-1 con il Genoa. Sarà una partita importante, noi nel corso degli anni siamo cresciuti e domani ci vorrà un atteggiamento importante, come quello mostrato in casa loro negli ultimi anni”.

All’ennesima domanda sul Papu, Gasperini chiede rispetto per il resto della squadra: “Bisognerebbe parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Ci stanno mettendo tanto, fate tutte le considerazioni che ritenete opportune, da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, domani se non subentrano altri problemi Gomez sarà convocato. Ilicic? Ha problemi alla gola, ancora non so se verrà convocato”.

REAL – Il sorteggio di Champions non è stato benevolo con la Dea, eppure Gasperini sembra apprezzare i blancos: “Mi dispiace non giocare al Bernabeu, è stata la prima cosa che ho pensato al momento del sorteggio. È grande motivo d’orgoglio affrontare squadre come il Real, il Liverpool e l’Ajax. Sarà bello vedere i madrileni in casa nostra”.