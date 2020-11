Atalanta, Gasperini in ansia per il Liverpool: ha 5 calciatori infortunati

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha più di un problema in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. Hans Hatebourg e Christian Romero sono usciti ieri da Crotone con infortuni muscolari, mentre Robin Gosens e Martin de Ron sono in forte dubbio per altri infortuni. Incerto anche Rafael Toloi, che ha subito un duro colpo al ginocchio.”Se conta di più il Liverpool o l’Inter nel prossimo turno? Sono partite diverse – dice Gasperini a Sky, dopo la vittoria sul Crotone – ma se devo scegliere dico Liverpool. Perché è più vicina, e perché in Champions hai meno margini per recuperare il terreno perduto”. La partita del terzo turno della fase a gironi di Champions League tra Atalanta e Liverpool si svolgerà il 3 novembre a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. L’inizio è alle 21:00.