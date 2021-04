Atalanta, Gasperini: “Juve anche più forte dell’Inter. Vicenda antidoping? Vi spiego”

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha presentato la sfida di domani contro la Juventus in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, match cruciale per un piazzamento in Champions League: “Non è uno spareggio, lo sarà quello in Coppa Italia, lì dovrà esserci un vincitore per forza, in campionato è una gara importante ma poi ne mancano sette, i punti ora pesano sempre di più ma non è una partita definitiva. Champions? Credo che tutte siano impegnate nel proprio percorso, negli scontri diretti una va bene e l’altra va male quindi non cambia molto nelle inseguitrici”.