Atalanta, Gasperini: “Non abbiamo la testa al Real Madrid. Triplete? Se ce lo chiedete ci proviamo…”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha presentato in conferenza stampa il match di campionato contro il Cagliari: “Non abbiamo la testa al Real Madrid, nelle ultime gare abbiamo fatto molto turnover, ma non abbiamo sottovalutato altri impegni. Nell’immediato c’era la partita col Napoli, per noi fondamentale. Noi cercheremo sempre di andare in campo con chi dà il massimo, chi sta fuori non è penalizzato, semplicemente vuol dire che c’è qualcuno che sta facendo meglio di lui. Obiettivi? Forse si tende a volere troppo da questa squadra, se poi ci chiedete di fare il triplete ci proviamo, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Hateboer? La situazione è un po’ complicata, se si dovesse operare la sua stagione finirebbe qui, vogliamo prenderci un po’ di tempo”.