Atalanta, Gasperini: “Non andremo ad Amsterdam per difenderci ma cercheremo di fare gol”

Domani l’Atalanta sarà chiamata a una gara superlativa per proseguire il cammino in Champions League. I nerazzurri hanno il vantaggio di due risultati su tre sul terreno dell’Ajax ma devono fare molta attenzione perchè l’avversario è molto forte e perdere significa uscire dalla massima competizione calcistica a livello europeo. Lo sa bene il tecnico Gian Piero Gasperini che in sala stampa presenta così la sfida: “Domani è una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già un piede in Europa League. Da giovedì possiamo programmare la stagione in campionato. L’Atalanta è in una situazione ottima, dobbiamo pensare a questo tipo di gara. Poi ci sarà il tempo per ripartire in campionato e fare una stagione importante. A Udine viste le condizioni del campo è stato meglio per noi non disputare la partita per evitare problemi di ogni natura. L’Ajax attacca sempre, come all’andata. C’è stato un rigore decisivo, abbiamo rincorso il risultato. Anche in una situazione di difficoltà siamo riusciti a recuperare una gara, contiamo di riproporci anche domani. Difficile vedere partite del genere finire 0-0, in Champions la qualità offensiva è molto alta. Dobbiamo avere molta attenzione in fase difensiva, ma la qualificazione passa dal nostro saperci riproporre. Se solo subiamo le loro iniziative diventa difficile superare il turno. Due risultati su tre sono un piccolo vantaggio, ma non possiamo soltanto difendere. Dovremo avere la capacità di riproporci e di segnare. Per superare il turno dobbiamo fare gol, fare 0-0 in Champions è davvero difficile”.