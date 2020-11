Atalanta, Gasperini: “Sarebbe impresa incredibile battere il Liverpool. Ci proveremo”

Mercoledì prossimo l’Atalanta si recherà a Liverpool per disputare la penultima partita del girone di Champions League. Un impegno difficilissimo che spaventa anche il tecnico Gian Piero Gasperini, che però intervenuto ai microfoni di Sky Sport confida nell’impresa: “Riuscissimo a batterlo sarebbe fantastico, contro il Leicester hanno fatto una grandissima partita e sono in un’ottima condizione. Ci proveremo, fare risultato a Liverpool sarebbe un’impresa incredibile”.

Il tecnico è uno dei candidati ai Globe Soccer Awards. “Sono un po’ sorpreso, una nomination importante e prestigiosissima. Questo è il risultato della grande stagione con l’Atalanta, cercheremo di meritarcela ancora. Sono due sensazioni diverse, quella dell’anno scorso è fantastica, abbiamo fatto qualcosa di straordinario essendo una piccola società come l’Atalanta. Ci siamo fatti conoscere a livello mondiale e l’apprezzeremo ancora di più in futuro. Su quello che deve succedere penso sempre al presente e al futuro, siamo solo all’inizio della stagione ma entriamo nella fase clou, non ci saranno più le Nazionali di mezzo e potremo concentrarci sul campionato e sulla Champions. Tutta la squadra ha rappresentato qualcosa di nuovo e di diverso, io sono soltanto l’allenatore. Vogliamo confermarci anche se non sarà facile. Ogni anno mi confronto con il presidente per decidere il progetto e per capire se andare avanti insieme. Questo è il quinto anno che siamo ad alto livello e qui ho trovato un ambiente difficilmente paragonabile con altre piazze”.