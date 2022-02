Atalanta, Gasperini: “Squadra brutta e in difficoltà. Serve maggiore umiltà”

Le parole del tecnico della Dea

"Noi abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo giocato ad una metà campo ma costruendo male, con mediocre qualità, con il Cagliari che non ci impensieriva. Abbiamo fatto troppo poco. Nel secondo tempo, con l’espulsione di Musso, abbiamo perso misure e distanze ma abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli. Dobbiamo rimettere la testa a posto e ricostruire il nostro campionato. Quella di oggi è stata una squadra brutta. Nel finale è saltato tutto, ma non siamo stati capaci nemmeno di fare qualcosa. Nel primo tempo avevamo la partita in mano ma abbiamo mostrato troppa pochezza".