Atalanta, Gasperini: “Stiamo stravolgendo il regolamento. Gli arbitri devono parlare”

Le parole dell'allenatore della Dea dopo la sconfitta con la Roma

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Roma. L'allenatore della Dea ha sollevato alcune polemiche riguardo il gol annullato dal VAR ai bergamaschi. Ecco le parole de tecnico: "Sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma anche cose buone. Sul primo gol tanti rimpalli e ci ha messo in difficoltà, ma poi ci siamo ripresi. L’episodio del 2-2 ha cambiato tutto, ma io mi aspetto una spiegazione. Se Palomino l’ha toccata è in fuorigioco, altrimenti è autogol di Cristante. Non è possibile, con il Var che ha tante telecamere. Magari la Roma vince lo stesso, ma sarebbe stata un’altra partita con un’Atalanta che era in un grande momento".