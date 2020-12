Atalanta, Gasperini: “Stiamo tornando a fare cose importanti. Gomez? Se la vedrà la società”

Gianpiero Gasperini ha analizzato ai microfoni di Sky la vittoria contro la Roma: “Ilicic è un giocatore che se recuperiamo al meglio ci fa fare un grosso salto di qualità. Fino ad oggi ha alternato fasi alterne e perdeva fiducia, questa settimana si è allenato in modo strepitoso. Sono contento anche di Malinovskyi e Miranchuk. Noi male nel primo tempo? Non sono d’accordo, potevamo fare meglio in fase offensiva ma il fatto di essere andati subito in svantaggio ha complicato le cose. Gomez? Non rispondo più, è una cosa che aggiusterà la società per conto suo. La mancata convocazione del Papu non significa un addio, sarebbe meglio parlare di campo visto che nelle ultime gare abbiamo fatto cose importanti. Oggi avevamo davanti una squadra in forma e abbiamo fatto una grande partita”.