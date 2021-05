Atalanta, Gasperini: “Un rigore non dato e perso per sfortuna”

L'analisi del mister nerazzurro dopo la sconfitta con la Juve

Il tecnico Gasperini non è riuscito ad alzare ancora un trofeo con la sua Atalanta che stasera è stata battuta nella finale di Coppa Italia dalla Juventus. Ai microfoni della Rai il commento del mister nerazzurro: "Siamo delusi dopo una gara tirata me non siamo stati fortunati negli episodi. Nella ripresa siamo calati e la Juve ha trovato il gol con Chiesa ed è finita così. Non correvamo grandi rischi ma la rete della Juve ha cambiato tutto. C'era un rigore per noi per il fallo di Rabiot su Pessina, ed era evidente. Il calo nella ripresa è dovuto al cambio di atteggiamento ma sono momenti della partita poi basta un cambio e riparti. Non è possibile sviluppare trame per tutti i 90'. Queste sono finali che rimangono equilibrate e stasera a determinare il risultato è stata la giocata di Chiesa. Siamo soddisfatti di questa stagione per aver centrato l'obiettivo Champions e le nostre vittorie sono anche queste."