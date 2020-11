Atalanta, Gosens: “Abbiamo imparato tanto dalla gara d’andata. Dopo la rete all’Everton voglio segnare al Liverpool”

Robin Gosens, esterno mancino dell’Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Liverpool di Klopp: “È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da calciatore. Abbiamo imparato tanto dopo il match d’andata – svela l’esterno tedesco – , giochiamo contro una squadra davvero forte”. Poi sulle funzioni degli esterni: “Saranno molto importanti per la fase di gioco, ho tantissima voglia di affrontare il Liverpool. Sabato sono stato sfortunato, voglio chiudere il cerchio domani dopo il mio gol a Liverpool contro l’Everton”.

Gosens riavvolge il nastro e torna a parlare della gara d’andata: “Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo imparato molto dal match d’andata – svela Gosens – , domani sarà importante essere corti, vogliamo essere più compatti”. Non manca un giudizio sul giovane compagno Ruggieri: “È un grande amico, dal primo giorno mi è piaciuto molto. Sono contento per lui, ha tutte le caratteristiche per essere un top player. Mi chiede tanto, io cerco di aiutarlo dove posso: gli auguro il meglio”.