Atalanta, Koopmeiners: “Non vedo l’ora di iniziare. Mi piace molto Gasp”

Le parole del centrocampista olandese della Dea

SCALPITA - "Sono davvero entusiasta, molto felice di essere finalmente arrivato qui all’Atalanta. Non vedo l’ora di cominciare. Mi piace come gioca la squadra, penso che il club sia veramente giusto per me", ha detto Koopmeiners. "Mi piace il tecnico Gasperini, il modo in cui attacca e come l’Atalanta gioca le partite. Conosco la squadra e i giocatori, sono davvero molto voglioso di iniziare".