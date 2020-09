Atalanta, Miranchuk: “Mi sono innamorato della Dea. Qui per conquistare titoli”

Il centrocampista dell’Atalanta Alexej Miranchuk ha condiviso le sue prime impressioni dopo il passaggio dalla Lokomotiv alla Dea. “Sono contento che il trasferimento sia finalmente avvenuto. Tutti sanno benissimo che l’Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d’Europa. Negli ultimi anni ho guardato le partite di questa squadra in Serie A e in Champions League. Voglio crescere, diventare parte integrante del club e ottenere titoli. Come tutti gli altri, mi sono innamorato di questa squadra e del loro stile di gioco offensivo. In Russia il campionato italiano è molto seguito e amato, ci sono tanti fuoriclasse che vi giocano. Penso che giocare in Serie A sia un’ottima opzione per la mia carriera. Il mio sogno si è avverato: giocare in un buon campionato europeo e adesso voglio mettermi in gioco e aiutare i compagni e il club nerazzurro. Felice di lavorare con mister Gasperini, sono fiducioso che crescerò come giocatore e aiuterò la squadra, ascoltando le richieste del tecnico”, ha detto Miranchuk in un’intervista all’ufficio stampa del club, pubblicata sul canale YouTube dell’Atalanta.

IL LOOK MOZZAFIATO DELLA MOGLIE DI TOP PLAYER DELLA A