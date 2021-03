Atalanta, Muriel: “Sono più maturo rispetto a prima. In allenamento non sono tra i migliori a calciare in porta”

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: “Il secondo gol? Sento la porta, mi basta guardare l’area di rigore per capire più o meno dove sono posizionato. Il primo tempo stasera è stato complicato, lo Spezia ha fatto una bella gara sotto il piano fisico e della pressione, ci costringeva a sbagliare. La loro difesa saliva subito e noi dovevamo scattare per non restare in fuorigioco, sono corse dispendiose per noi attaccanti. In allenamento calcio tanto in porta, dopo ogni seduta resto con i compagni a provare diverse conclusioni e facciamo scommesse, non sono tra i più bravi. Ci sono Malinovskyi e Miranchuk che sanno calciare in porta molto bene. Adesso sto per compiere 30 anni, ho acquisito un po’ di maturità in questi anni e prendo le cose in maniera diversa, ora ho più cultura del lavoro e non vado più in campo solamente per divertirmi”. Il colombiano passa al rapporto con Asprilia: “Lo conosco molto bene, ma abbiamo sempre parlato più di questioni extra campo”.

