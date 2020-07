Atalanta, Percassi: “Psg fortissima ma ci giocheremo le nostre chance”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato in collegamento con il sito della Uefa nel corso del sorteggio di Champions League. Il numero uno ha commentato l’esito del sorteggio e l’accoppiamento della Dea con il Paris Saint-Germain.

Percassi: “Un orgoglio essere qui. Ci giocheremo nostre chance”

“Per l’Atalanta è un orgoglio essere qui tra le protagoniste. Per la città di Bergamo è davvero un motivo d’orglioglio” ha esordito Percassi. “Il Psg? Beh stiamo parlando di una squadra fortissima. Noi giocheremo con grande determinazione e proveremo a giocarci le nostre chance. Per noi sarà come andare a scuola. Per noi sarà una partita memorabile per la nostra storia, per scrivere un’altra bellissima pagina”.

