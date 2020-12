Atalanta, tensione Papu Gomez-Gasperini: Percassi “firma” la tregua

Non è il momento di avere problemi nel gruppo. Lo sa bene Antonio Percassi, patron dell’Atalanta, che secondo il Corriere di Bergamo ha voluto intervenire immediatamente per sincerarsi del possibile attrito nato tra il capitano Papu Gomez e il mister Gian Piero Gasperini.

Dopo la sostituzione nell’intervallo della gara di Champions League contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse tra il 10 nerazzurro e l’allenatore. Una situazione che potrebbe avere conseguenze anche per la prossima sfida di campionato dove il capitano nerazzurro sembra essere destinato alla panchina. Per evitare ulteriori nervosismi e riportare il sereno, pare sia stato necessario l’intervento del presidente bergamasco che, nel faccia a faccia avvenuto ieri tra le parti, avrebbe chiesto una “tregua” placando di fatto i bollenti spiriti di Gomez e Gasperini. Se il patron abbia avuto successo non è dato saperlo. Molto lo diranno le prossime uscite dell’Atalanta.