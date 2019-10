Atalanta, Toloi: “Champions diversa dal campionato. Dobbiamo imparare e migliorare. Contro il City…”

Interessante intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Atalanta da Rafael Toloi, difensore classe ’90. Il centrale brasiliano ha commentato il momento della squadra in campionato ma anche in Champions League con le prime due uscite della storia dei nerazzurri andate non proprio bene.

SERIE A – “Terzi in campionato? Si sta bene, fin qui abbiamo fatto bene. E’ stata importante questa ultima vittoria nel nostro stadio con la nuova curva. Siamo felici, ma sempre coi piedi per terra perché siamo all’inizio e dobbiamo fare tanto”. Suullo stadio: “Finalmente! Era ora di tornare a casa, nel nostro stadio. Abbiamo giocato troppe trasferte e ci mancava tornare a Bergamo. La nuova curva è bellissima e secondo me sarà un fattore per diventare ancora più forti”. “Il mio quinto anno a Bergamo? Il tempo passa veloce, sono molto felice di essere qui e spero di poter aiutare la squadra. Sono felice e voglio sempre aiutare i compagni”.

CHAMPIONS – “Ci è dispiaciuto molto per la prima gara, ma la seconda, contro lo Shakhtar, abbiamo disputato una partita di livello anche se abbiamo perso. La squadra deve avere la mentalità giusta e continuare a lavorare. Ora abbiamo due belle partite contro il Manchester City”. E ancora sulla Coppa e le differenze con la Serie A: “Sicuramente è diversa, giochi solo contro campioni. Dobbiamo imparare e cercare di migliorare, già nella seconda gara abbiamo fatto meglio, ma abbiamo ancora margini di miglioramento”.