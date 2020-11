Atalanta, un ricco imprenditore vuole la Dea 

L’Atalanta è un club molto appetibile da ricchi imprenditori. I Percassi lo sono anche ma d’oltremanica si muovono magnati che vorrebbero acquistare la Dea. Si legge su calciomercato.com che il patron del Leeds Andrea Radrizzani avrebbe messo gli occhi su un club di Serie A. Non si tratta del Genoa, Radrizzani sarebbe stato in trattativa con Preziosi fino a poche settimane fa, ma l’affare è naufragato – bensì dell’Atalanta. L’imprenditore italiano, a capo di Eleven Sports e con attività nel settore media, ha mostrato interesse per la Serie A e dopo aver rilevato il Leeds da Cellino riportandolo in Premier e raddoppiandone i ricavi, ora punta all’Atalanta Percassi.